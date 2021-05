Da Washington a Bruxelles, la svolta ecologica di Biden secondo Savini (Di domenica 16 maggio 2021) L’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ha portato ad una netta inversione di tendenza, rispetto al suo predecessore, relativamente al dossier del climate change, definito una vera e propria “minaccia esistenziale” dai principali documenti strategici rilasciati dall’Amministrazione democratica – l’Interim national security strategic guidance e l’Annual threat assessment su tutti – e dallo stesso presidente, per il quale gli Stati Uniti vogliono tornare a giocare un ruolo cruciale. L’istituzione di una figura come l’inviato speciale per il clima, inserita all’interno del National security council e ricoperta dall’ex segretario di Stato John Kerry, ne è una chiara prova che riflette la reale attenzione da parte dell’amministrazione Biden nel voler affrontare le tematiche relative al clima come una questione prioritaria sia per la sicurezza nazionale ... Leggi su formiche (Di domenica 16 maggio 2021) L’insediamento di Joealla Casa Bianca ha portato ad una netta inversione di tendenza, rispetto al suo predecessore, relativamente al dossier del climate change, definito una vera e propria “minaccia esistenziale” dai principali documenti strategici rilasciati dall’Amministrazione democratica – l’Interim national security strategic guidance e l’Annual threat assessment su tutti – e dallo stesso presidente, per il quale gli Stati Uniti vogliono tornare a giocare un ruolo cruciale. L’istituzione di una figura come l’inviato speciale per il clima, inserita all’interno del National security council e ricoperta dall’ex segretario di Stato John Kerry, ne è una chiara prova che riflette la reale attenzione da parte dell’amministrazionenel voler affrontare le tematiche relative al clima come una questione prioritaria sia per la sicurezza nazionale ...

