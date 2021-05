Da lunedì Italia quasi tutta in giallo. Solo la Valle d’Aosta resta arancione. Speranza: “Proseguire con prudenza il percorso delle riaperture. Con dati in miglioramento allenteremo e poi supereremo il coprifuoco” (Di domenica 16 maggio 2021) Sarà un’Italia quasi completamente in giallo quella rappresentata nella mappa del Covid a partire da lunedì 17 maggio. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 14 maggio 2021, ha già firmato una nuova ordinanza che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. L’unica “variazione cromatica” sarà rappresentata dalla Valle d’Aosta che anche avendo numeri da giallo deve restare in zona arancione in base all’ordinanza firmata venerdì 7 maggio dal ministro. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Sarà un’completamente inquella rappresentata nella mappa del Covid a partire da17 maggio. Il Ministro della Salute Roberto, infatti, sulla base deiindicazioni della Cabina di Regia del 14 maggio 2021, ha già firmato una nuova ordinanza che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. L’unica “variazione cromatica” sarà rappresentata dallache anche avendo numeri dadevere in zonain base all’ordinanza firmata venerdì 7 maggio dal ministro. Complessivamente, quindi, la ripartizioneRegioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire ...

