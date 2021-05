Crotone peggior difesa della storia della Serie A: “battuto” il Casale (Di domenica 16 maggio 2021) Il Crotone, con il gol incassato da Lapadula, diventa la difesa peggiore della storia della Serie A: “battuto” il Casale del 1933/1934 Il Crotone diventa la peggior difesa della storia della Serie A: il gol subito al 12? da Lapadula entra a suo modo nell’epica del campionato italiano. Sono 92 le reti subite dalla squadra di Cosmi battendo un primato negativo quasi centenario. Il Casale, nel 1933/1994, aveva subito 91 gol in una singola stagione di Serie A: a una gara e mezzo dal termine, primato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il, con il gol incassato da Lapadula, diventa laA: “” ildel 1933/1934 Ildiventa laA: il gol subito al 12? da Lapadula entra a suo modo nell’epica del campionato italiano. Sono 92 le reti subite dalla squadra di Cosmi battendo un primato negativo quasi centenario. Il, nel 1933/1994, aveva subito 91 gol in una singola stagione diA: a una gara e mezzo dal termine, primato ...

Serie A, domenica c'è Parma - Sassuolo: la rinascita parte dai giovani Involuzione difensiva Con 77 gol subiti in 36 partite, il Parma è la seconda peggior difesa del campionato . Peggio dei ducali ha fatto solo il Crotone che, con 91 reti al passivo, ha eguagliato il ...

Il record negativo del Crotone: è la peggior difesa di sempre della Serie A Il record, se così si può chiamare, in un campionato a 20 squadre è quello del Venezia 1949/50 con un totale di 89 palloni raccolti in fondo alla propria porta. Peggio ancora, però, ha fatto il Bari n ...

