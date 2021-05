Crash Bandicoot | i doppiatori della serie stanno lavorando a qualcosa di nuovo

(Di domenica 16 maggio 2021)e il Dr. Neo Cortex sono tornati in azione. O meglio, le loro vociper mettersi al lavoro sudi inedito. Dopo aver doppiato con successo i due acerrimi rivali in4: It's About Time, Scott Whyte e Lex Lang hanno rivelato di essere già al lavoro su unprogetto. Whyte ha recentemente condiviso una foto, sul suo profilo Instagram, nel quale rivela di aver effettuato una chiamata Zoom con Lang e altre persone dal volto coperto, sostenendo che ci siadi molto interessante in cantiere. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #CrashBandicoot, i doppiatori della serie stanno lavorando a qualcosa di nuovo. - Predoh07 : @Gaaaaaaarou Crash bandicoot sensato - zazoomblog : Crash Bandicoot 4: doppiatori parlano di un nuovo progetto è un gioco? – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console… - edyferrs : Raga, dove vedere assolutamente. Sto facendo le reliquie perfettamente N. Sane (completa livello con tutte le gemme… - Multiplayerit : Crash Bandicoot 4: doppiatori parlano di un nuovo progetto, è un gioco? -

Ultime Notizie dalla rete : Crash Bandicoot

Ora che4 è stato rilasciato anche su Nintendo Switch e cheOn the Run! sta riscontrando un ottimo successo , possiamo davvero dire che lo storico marsupiale è tornato alla ...Sono passati solo due mesi dall'uscita di4: It's About Time , sequel diretto di3: Warped e già si parla di possibile sequel. Scott Whyte (doppiatore dinell'ultimo capitolo) ha infatti ...Potremmo subito pensare che i doppiatori di Crash e Neo Cortex si siano riuniti per tornare a dar voce ai personaggi per un ipotetico Crash Bandicoot 5, e l'ipotesi non sarebbe neanche folle. ... ...3 ...A quanto pare i doppiatori di Crash Bandicoot 4 sono impegnati in un nuovo progetto legato al marsupiale arancione.