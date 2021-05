Crash Bandicoot forse novità in arrivo, i doppiatori lavorano a qualcosa di nuovo (Di domenica 16 maggio 2021) Crash Bandicoot e il Dr. Neo Cortex sono tornati in azione. O meglio, le loro voci stanno per mettersi al lavoro su qualcosa di inedito. Dopo aver doppiato con successo i due acerrimi rivali in Crash Bandicoot 4: It's About Time, Scott Whyte e Lex Lang hanno rivelato di essere già al lavoro su un nuovo progetto. Whyte ha recentemente condiviso una foto, sul suo profilo Instagram, nel quale rivela di aver effettuato una chiamata Zoom con Lang e altre persone dal volto coperto, sostenendo che ci sia qualcosa di molto interessante in cantiere. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021)e il Dr. Neo Cortex sono tornati in azione. O meglio, le loro voci stanno per mettersi al lavoro sudi inedito. Dopo aver doppiato con successo i due acerrimi rivali in4: It's About Time, Scott Whyte e Lex Lang hanno rivelato di essere già al lavoro su unprogetto. Whyte ha recentemente condiviso una foto, sul suo profilo Instagram, nel quale rivela di aver effettuato una chiamata Zoom con Lang e altre persone dal volto coperto, sostenendo che ci siadi molto interessante in cantiere. Leggi altro...

