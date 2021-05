Covid Toscana, oggi 506 contagi: bollettino 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 506 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 1.662.693. “La Toscana è la terza regione in Italia per utilizzo degli anticorpi monoclonali nella cura dei pazienti Covid. Presto saranno pronti anche quelli prodotti in Toscana dal prof. Rino Rappuoli, un’arma in più per sconfiggere il Covid con un farmaco”, scrive Giani. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 506 ida coronavirus in, 16, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 1.662.693. “Laè la terza regione in Italia per utilizzo degli anticorpi monoclonali nella cura dei pazienti. Presto saranno pronti anche quelli prodotti indal prof. Rino Rappuoli, un’arma in più per sconfiggere ilcon un farmaco”, scrive Giani. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

infoitinterno : In Toscana 506 nuovi contagiati dal Covid - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid: in Toscana 506 nuovi positivi, tasso al 2,52%. Attualmente somministrati 1.662.693 vaccini #ANSA - AnsaToscana : Covid: in Toscana 506 nuovi positivi, tasso al 2,52%. Attualmente somministrati 1.662.693 vaccini #ANSA - FirenzePost : Covid, Giani: 506 nuovi contagi in Toscana, oggi 16 maggio. Tasso positivi 2,52% - infoitsalute : Covid in Toscana, crollo dell’età tra i nuovi contagiati: la media è 37 anni -