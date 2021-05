Advertising

Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - TgLa7 : #Covid, #Sileri: possibile coprifuoco alle 24 ma no ad abolizione - italiaserait : Covid, Sileri: “Peggio alle spalle, contagi potrebbero aumentare in giovani” - ramses09975976 : RT @ancoranna: @ramses09975976 @Corriere Grande #Sileri il vaccino fatevelo voi!!! ????... (involontariamente e prese in contropiede le perso… - babitabby : @poliziana Sileri si è fatto il Covid. Probabilmente è ancora protetto dai suoi anticorpi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Il sottosegretario alla Salute: "Numeri andranno sempre meglio, stiamo superando virus" 'I numeri andranno sempre meglio". Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite a 'Domenica In', parla della pandemia di coronavirus in Italia. "Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in ......Polizia per verificare il rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da- 19,... Bene apertura" Cattolica, caduta in moto. Una ragazza in gravi condizioni E Italia Viva ...Sarà aperta dal consueto “spazio informativo” su vaccini e covid, la 35esima puntata di Domenica In, in onda domenica 16 maggio alle ore 14 su Rai1, in cui Mara Venier ospiterà il Sottosegretario alla ...Domenica In, diretta e ospiti puntata 16 maggio: Ermal Meta, Alvaro Soler, Ginevra Nuti e Annamaria Malipiero. Sileri: "Ne stiamo uscendo" ...