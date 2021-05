Covid, Sileri: “Il peggio è alle spalle ma rischio aumento di contagi tra i giovani” (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il sottosegretario alla Salute i numeri confortanti di contagi e decessi indicano che il peggio dovrebbe essere passato ma occorre tenere alta l’attenzione in merito alle varianti Dovremmo esserci lasciati il peggio alle spalle ma non è da escludere che nuove mini ondate di Coronavirus possano ancora colpire, e questa volta a farne le L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 16 maggio 2021) Secondo il sottosegretario alla Salute i numeri confortanti die decessi indicano che ildovrebbe essere passato ma occorre tenere alta l’attenzione in meritovarianti Dovremmo esserci lasciati ilspma non è da escludere che nuove mini ondate di Coronavirus possano ancora colpire, e questa volta a farne le L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - TgLa7 : #Covid, #Sileri: possibile coprifuoco alle 24 ma no ad abolizione - infoitinterno : Covid, Sileri: 'Peggio alle spalle, contagi potrebbero aumentare in giovani' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Vaccini, Sileri: 'Durata certa di 8 mesi, ma si andrà verso lo spostamento in avanti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Vaccini, Sileri: 'Durata certa di 8 mesi, ma si andrà verso lo spostamento in avanti' -