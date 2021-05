Covid Sardegna, oggi 33 contagi: bollettino 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 33 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 16 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, nessun decesso. ”Sono 56.132 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.244.081 tamponi, per un incremento complessivo di 1.478 test rispetto al dato precedente”, rende noto la Regione. ”Non si registrano nuovi decessi (1.433 in tutto). Sono invece 212 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta sono 39 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.150 e i guariti sono complessivamente 40.288 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 33 ida coronavirus in, 16, secondo i dati deldella regione. Da ieri, nessun decesso. ”Sono 56.132 casi di positività al-19 complessivamente accertati indall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.244.081 tamponi, per un incremento complessivo di 1.478 test rispetto al dato precedente”, rende noto la Regione. ”Non si registrano nuovi decessi (1.433 in tutto). Sono invece 212 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta sono 39 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.150 e i guariti sono complessivamente 40.288 ...

