Covid | Mastella e le mascherine | “Presto potremo toglierle | nel Sannio 40% di vaccinati”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Consueta telefonata domenicale del Sindaco di Benevento Clemente, che, rivolgendosi ai cittadini, fa il punto della situazione sul-19, vaccinazioni e i lavori che l’Amministrazione sta portando avanti. “Scendono i contagi, tranne che in Valle D’Aosta, l’Italia apre perché è in una zona non pericolosa. Negli Stati Uniti – dice– si parla di togliere la mascherina, qui penso sarà possibile da metà giugno perché aumentano le vaccinazioni, nelsiamo al 40%. L’ultima ordinanza è sempre più cattiva, così ho sentito, ma rispetta solo il decreto del Governo in vigore fino al 30 giugno. Non vogliamo creare problemi ai ristoratori, ma non devono consentire tutto come stare senza mascherina”. “Dai primi di giugno – annuncia Clemente ...