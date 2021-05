Covid Lombardia, oggi 786 contagi: bollettino 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 786 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino della Protezione civile di oggi, 16 maggio. Si registrano altri 18 morti, che portano a 33.347 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Il totale di pazienti dimessi/guariti è di 753.628 (+990), mentre salgono a 382 (+7) i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella Regione sono 32.385, l’indice di positività è pari al 2,4%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 786 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldella Protezione civile di, 16. Si registrano altri 18 morti, che portano a 33.347 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Il totale di pazienti dimessi/guariti è di 753.628 (+990), mentre salgono a 382 (+7) i ricoverati in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella Regione sono 32.385, l’indice di positività è pari al 2,4%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

