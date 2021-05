Covid Liguria, oggi 80 contagi e 4 morti: bollettino 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 80 i contagi in Liguria oggi, 16 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 4 morti che portano il totale a 4.282 dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 2.966 (-151), mentre i dimessi/guariti sono 94.534 (+227). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 80 iin, 16, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati altri 4che portano il totale a 4.282 dall’inizio dell’epidemia di-19. Gli attuali positivi sono 2.966 (-151), mentre i dimessi/guariti sono 94.534 (+227). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

