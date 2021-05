Covid, le news. Il bollettino: 5.753 contagi e 93 decessi nelle ultime 24 ore. LIVE (Di domenica 16 maggio 2021) Il tasso di positività è al 2,8%. La questione degli approvvigionamenti dei vaccini è cruciale, ma abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina, che ha dimostrato di poter fare 500 mila iniezioni al giorno". Così il commissario straordinario per l'emergenza Covid. Da domani tutta l'Italia in zona gialla, con l'eccezione della Val d'Aosta che resterà arancione. Secondo l'Iss "a 35 giorni dalla prima dose c'è una riduzione dell'80% delle infezioni e del 95% dei decessi". Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 maggio 2021) Il tasso di positività è al 2,8%. La questione degli approvvigionamenti dei vaccini è cruciale, ma abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina, che ha dimostrato di poter fare 500 mila iniezioni al giorno". Così il commissario straordinario per l'emergenza. Da domani tutta l'Italia in zona gialla, con l'eccezione della Val d'Aosta che resterà arancione. Secondo l'Iss "a 35 giorni dalla prima dose c'è una riduzione dell'80% delle infezioni e del 95% dei".

Advertising

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - DSantanche : Ecofeste. A Roma i bus prendono fuoco, non puoi tumulare i tuoi cari per mesi (e non c’entra il Covid). Ogni tot st… - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 16 maggio. 6895 test e 404 casi. 23 nel tarantino - lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 33 contagi: dati e news 16 maggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Coronavirus ultime notizie. India, 311.170 contagi e oltre 4mila morti Il Sole 24 ORE Gazoldo, due laboratori tessili chiusi e multati GAZOLDO. Manodopera clandestina e violazione delle norme anti-Covid, nei guai sono finiti due laboratori tessili cinesi di Gazoldo degli Ippoliti. In uno, i carabinieri e il personale del Nucleo Ispet ...

Siracusa, all’Umberto I la terapia con gli anticorpi monoclonali contro il Covid L’Asp di Siracusa ricorda alla cittadinanza che nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I è possibile sottoporsi a terapia con gli anticorpi monoclonali per combattere l’infezione da Sars ...

GAZOLDO. Manodopera clandestina e violazione delle norme anti-Covid, nei guai sono finiti due laboratori tessili cinesi di Gazoldo degli Ippoliti. In uno, i carabinieri e il personale del Nucleo Ispet ...L’Asp di Siracusa ricorda alla cittadinanza che nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I è possibile sottoporsi a terapia con gli anticorpi monoclonali per combattere l’infezione da Sars ...