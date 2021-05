Covid Lazio | contagi giù | oggi 577 A Roma 322 casi

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono 577 ida coronavirus nel, 16 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 14 morti. A, segnalati 322. ”su oltre 11.000 tamponi nel(-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovipositivi (-44), continua la frenata: il numero deipositivi è il più basso da 7 mesi. 14 i decessi (+9) totali, ma si registrano 0 decessi nelle province. 1.003 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). Complessivamente diminuisconoe ricoveri. Aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se ...

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task - force regionale per il- 19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale ...... superata soglia 27 milioni di dosi Sono 27.011.116 le dosi di vaccino contro il... La Lombardia ha somministrato 4.667.612 dosi su 5.080.230 consegnate (pari al 91,9%), il2.597.845 su 2.Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è ...Lo ha comunicato la Regione Lazio con il bollettino di oggi, domenica 16 maggio. Nessuna persona è deceduta per coronavirus a Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone, e 110 sono i contagi totali nelle prov ...