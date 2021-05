Covid Italia, oggi 5.753 contagi e 93 morti: bollettino 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 16 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, nel complesso, registrati altri 93 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 202.573 tamponi, l’indice di positività è al 2,8%. LAZIO – Sono 577 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 16 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 14 morti. A Roma, segnalati 322 casi. ”oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. 14 ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 ida coronavirus in, 16, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Nelle regioni, nel complesso, registrati altri 93. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 202.573 tamponi, l’indice di positività è al 2,8%. LAZIO – Sono 577 ida coronavirus nel Lazio, 16, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 14. A Roma, segnalati 322 casi. ”su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. 14 ...

