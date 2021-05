Covid Italia, il bollettino del 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Italia, il di oggi 16 maggio 2021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni sui contagi nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 6.659, 136 le vittime. VENETO - Prosegue lentamente il calo della ... Leggi su leggo (Di domenica 16 maggio 2021), il di oggi 162021. Ecco i dati trasmessi dalle Regioni sui contagi nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 6.659, 136 le vittime. VENETO - Prosegue lentamente il calo della ...

Advertising

marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - LifeJoining : RT @noitre32: LA TOSSICOLOGA LINDSAY AL CDC: I VACCINI COVID DEVONO ESSERE SOSPESI IMMEDIATAMENTE - Database Italia - LiberoReporter : Covid: la 'nuova' Italia, regole e ipotesi per l'estate #covid #estate #ipotesi #Italia #regioni #regole #zone… -