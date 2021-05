Covid Italia | bollettino oggi 16 maggio | 5 793 nuovi casi e 93 morti dato più basso da 7 mesi Tasso di positività al 2 | 8%

Advertising

marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - pizia21 : RT @MMmarco0: Nelle ultime 24 ore i decessi per covid in Italia sono stati meno di 100. Non accadeva dal 22 ottobre 2020. - lallaforisma : RT @fanpage: Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Mi sono imbattuto, mesi fa, nel professor Joseph Tritto e nel suo libro Cina- 19. La chimera ... ine in Europa. Vedo che molti illustri biologi che trattavano da pazzi complottisti chi ...Intanto, sono circa tre milioni le dosi di vaccino in arrivo per la settimana prossima in: ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report Vaccini antisul sito ...Francesco Paolo Figliuolo è abituato a parlare poco. Per capire il polso della situazione sulla pandemia in Italia, però, basta guardarlo in faccia. E in questi giorni la sua ...(Adnkronos) - "Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco" in Italia. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali d'Ita ...