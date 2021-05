Covid Italia | bollettino oggi 16 maggio | 5 793 nuovi casi e 93 morti dato più basso da 7 mesi I contagi più alti in Campania | Lombardia | Lazio e Toscana

Advertising

marcodimaio : La campagna vaccinale prosegue e dà i suoi frutti: l’Iss dopo la prima dose registra una riduzione dell'80% delle i… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - fattoquotidiano : A 15 mesi dalla scoperta del virus in Italia, il Fatto ha deciso di lanciare, a partire da voi lettori, un’indagine… - lukealb : Italia, Bollate (MI). Dopo l’anno di pandemia Covid e sette mesi di chiusura la Fondazione Augusto Rancilio, propri… - DebAttanasio : RT @Corriere: ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di ricovero de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Il Sole 24 ORE

... hanno risposto di essere arrivati a Torino da appena 24 ore ed inda qualche giorno, per una vacanza, ignorando le norme previste per il contenimento della pandemia da19. Peccato che ...Per la prima volta da sette mesi, il numero dei morti per ilinin 24 ore scende sotto i cento. Oggi sono infatti 93 le vittime registrate nel bollettino del ministero della Salute. I nuovi casi sono meno di sei mila e le terapie intensive e i ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...At&T e Discovery trattano per la fusione delle loro attività di media e entertainment. Nella nuova società da 150 miliardi di dollari anche Hbo, Cnn, Tnt, Tbs e i film di Warner Bros. La lezione per M ...