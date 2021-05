Covid, in Lombardia 18 morti e 796 nuovi casi: 81 a Bergamo (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 796, a fronte di 32.385 tamponi (positività 2,45%), i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di domenica 16 maggio. Numeri che confermano il trend in discesa dei contagi, così come quello dei ricoveri: -106 nei reparti ordinari (2.053 ricoverati), 8 in meno nelle terapie intensive (382). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 18 decessi, 990 i guariti/dimessi. Attualmente in Lombardia ci sono 38.514 positivi. I casi per provincia Milano 247 Bergamo 81 Brescia 105 Como 43 Cremona 30 Lecco 36 Lodi 7 Mantova 40 Monza e Brianza 95 Pavia 45 Sondrio 10 Varese 35 In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.753 nuovi casi di coronavirus, su 202.573 tamponi processati (positività 2,8%): 93 le vittime, per la prima volta da ottobre ... Leggi su bergamonews (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 796, a fronte di 32.385 tamponi (positività 2,45%), ipositivi alinnella giornata di domenica 16 maggio. Numeri che confermano il trend in discesa dei contagi, così come quello dei ricoveri: -106 nei reparti ordinari (2.053 ricoverati), 8 in meno nelle terapie intensive (382). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 18 decessi, 990 i guariti/dimessi. Attualmente inci sono 38.514 positivi. Iper provincia Milano 24781 Brescia 105 Como 43 Cremona 30 Lecco 36 Lodi 7 Mantova 40 Monza e Brianza 95 Pavia 45 Sondrio 10 Varese 35 In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.753di coronavirus, su 202.573 tamponi processati (positività 2,8%): 93 le vittime, per la prima volta da ottobre ...

