COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.086 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 57 persone: – 3, residenti nel comune di Avella; – 7, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 2, residenti nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 3, residenti nel comune di Lapio; – 1, residente nel comune di Lioni; – 2, residenti nel comune di Mercogliano; – 2, residenti nel comune di Montefalcione; – 1, residente nel comune di Montefredane; – 1, residente nel comune di Montemarano; – 7, residenti nel comune di Montemiletto; – 4, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Nusco; – 2, residenti nel comune di ...

