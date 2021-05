Covid: Giani, 'In Toscana 506 nuovi casi, tasso positivi al 2,52%' (Di domenica 16 maggio 2021) Firenze, 16 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.662.693". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Firenze, 16 mag. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Ildeiè 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.662.693". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

