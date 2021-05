Covid, Giani: 506 nuovi contagi in Toscana, oggi 16 maggio. Tasso positivi 2,52% (Di domenica 16 maggio 2021) I nuovi casi di coronav irus registrati in Toscana, 16 maggio 2021, sono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 16 maggio 2021) Icasi di coronav irus registrati in, 162021, sono 506 su 20.113 test di cui 12.561 tamponi molecolari e 7.552 test rapidi. Ildeiè 2,52% (6,2% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

