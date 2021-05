Covid Emilia Romagna, oggi 452 contagi: dati 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 452 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Da ieri si registrano 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.163 tamponi, l’indice di positività è del 3,1%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 452 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 16. Da ieri si registrano 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.163 tamponi, l’indice di positività è del 3,1%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

