Covid: crollano i contagi, via libera ai test salivari. Vaccini: “A giugno 20 milioni di dosi” (Di domenica 16 maggio 2021) Segnali di speranza sempre più concreta nella lotta al Coronavirus arrivano dal primo report dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull’efficacia dei Vaccini anti-Covid. Nelle persone immunizzate il rischio di infezione da Sars-CoV2, di ricovero e di decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane. A partire dai 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell’80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi. test salivari Via libera, intanto, ai test salivari, utili per screening ripetuti. Vale a dire che per il rilevare il Coronavirus in una delle sue tante varianti, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, è possibile utilizzare i test sulla saliva. Ma ... Leggi su velvetmag (Di domenica 16 maggio 2021) Segnali di speranza sempre più concreta nella lotta al Coronavirus arrivano dal primo report dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute sull’efficacia deianti-. Nelle persone immunizzate il rischio di infezione da Sars-CoV2, di ricovero e di decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane. A partire dai 35 giorni dall’inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell’80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi.Via, intanto, ai, utili per screening ripetuti. Vale a dire che per il rilevare il Coronavirus in una delle sue tante varianti, se i tamponi oro/nasofaringei non possono essere effettuati, è possibile utilizzare isulla saliva. Ma ...

