Covid: Cambiamo, ‘Italia verso normalità, governo ne tenga conto’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – ‘Grazie al piano vaccinale e all’impegno delle regioni, lentamente ma inesorabilmente i numeri dei contagi e finalmente anche quello dei decessi scendono. L’Italia si avvia a grandi e positivi passi verso la normalità. Auspichiamo che il governo ne prenda atto e fin da domani renda il Paese più libero”. Lo afferma in un comunicato l’esecutivo nazionale di Cambiamo.‘Ribadiamo quanto già affermato dal presidente Toti. Sempre rispettando le misure di sicurezza, è ormai necessario che le riaperture procedano velocemente e che il coprifuoco venga drasticamente ridotto, se non abolito. Ristoranti anche di sera, matrimoni, celebrazioni, compleanni: ci sono restrizioni ormai incompatibili col buonsenso e inadeguate alla nuova situazione. Le riaperture sono fondamentali anche per la stagione ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – ‘Grazie al piano vaccinale e all’impegno delle regioni, lentamente ma inesorabilmente i numeri dei contagi e finalmente anche quello dei decessi scendono. L’Italia si avvia a grandi e positivi passila. Auspichiamo che ilne prenda atto e fin da domani renda il Paese più libero”. Lo afferma in un comunicato l’esecutivo nazionale di.‘Ribadiamo quanto già affermato dal presidente Toti. Sempre rispettando le misure di sicurezza, è ormai necessario che le riaperture procedano velocemente e che il coprifuoco venga drasticamente ridotto, se non abolito. Ristoranti anche di sera, matrimoni, celebrazioni, compleanni: ci sono restrizioni ormai incompatibili col buonsenso e inadeguate alla nuova situazione. Le riaperture sono fondamentali anche per la stagione ...

