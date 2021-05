Covid: Cambiamo, ‘Italia verso normalità, governo ne tenga conto’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Grazie al piano vaccinale e all’impegno delle regioni, lentamente ma inesorabilmente i numeri dei contagi e finalmente anche quello dei decessi scendono. L’Italia si avvia a grandi e positivi passi verso la normalità. Auspichiamo che il governo ne prenda atto e fin da domani renda il Paese più libero”. Lo afferma in un comunicato l’esecutivo nazionale di Cambiamo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Grazie al piano vaccinale e all’impegno delle regioni, lentamente ma inesorabilmente i numeri dei contagi e finalmente anche quello dei decessi scendono. L’Italia si avvia a grandi e positivi passila. Auspichiamo che ilne prenda atto e fin da domani renda il Paese più libero”. Lo afferma in un comunicato l’esecutivo nazionale di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Cambiamo, 'Italia verso normalità, governo ne tenga conto'... - docgabriele72 : Grazie per questi bellissimi ed emozionanti anni per le coppe per le grandi partite e per parte del 19/20 ( maledet… - casertafocus : MADDALONI - Cambiamo Insieme, seconda diretta Facebook sul tema dei vaccini anti-Covid - Emanuela2011 : @pc_guido Io ne ho 50 e non credo più alle favole dall'86. Ma ho avuto due care persone morte per Covid e la gente… - dado75x : @Ambrakey1 Dai che se va avanti così a fine estate avremo finalmente tutta l'Africa in Italia e non parleremo più d… -