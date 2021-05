Covid: 5.753 nuovi casi, per la prima volta da ottobre i morti sono meno di 100 (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia: i contagi nelle ultime 24 ore sono 5.753 contro i 6.659 di ieri. I tamponi sono 202.573 ma il tasso di positività vira al rialzo a 2,8% rispetto al 2,2% di ieri. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 93 (ieri 136), il dato più basso da 23 ottobre scorso quando le vittime furono 91. I decessi totali sono ora 124.156. In calo i ricoveri I ricoverati con sintomi sono attualmente 12.134, 359 meno di ieri, 1.779 invece quelli in terapia intensiva, 26 in meno rispetto a ieri, mentre i nuovi ingressi sono stati 60 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi al ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia: i contagi nelle ultime 24 ore5.753 contro i 6.659 di ieri. I tamponi202.573 ma il tasso di positività vira al rialzo a 2,8% rispetto al 2,2% di ieri. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimilaal giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi93 (ieri 136), il dato più basso da 23scorso quando le vittime furono 91. I decessi totaliora 124.156. In calo i ricoveri I ricoverati con sintomiattualmente 12.134, 359di ieri, 1.779 invece quelli in terapia intensiva, 26 inrispetto a ieri, mentre iingressistati 60 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - FirenzePost : Covid Italia: solo 93 morti e 5.753 nuovi positivi, dato più basso da sette mesi - serebellardinel : Notizie confortanti dal bollettino di oggi del Ministero della Salute sull'andamento del #Coronavirus in Italia: s… - ProDocente : Covid-19, i dati del 16 maggio: 5.753 nuovi casi e 93 morti - sulsitodisimone : Covid: 5.753 nuovi casi, per la prima volta da ottobre i morti sono meno di 100 -