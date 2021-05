Covid-19, il punto sulle vaccinazioni nel report della Regione Campania (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 16 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.782.591 cittadini. Di questi 686.283 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.468.874. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delleinaggiornati alle ore 12 del 16 maggio 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.782.591 cittadini. Di questi 686.283 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.468.874. ? L'articolo proviene da Anteprima24.it.

