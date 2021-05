Covid-19, il bollettino di oggi 16 maggio 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 16 maggio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 16 maggio 2021: 5.753 contagiati93 morti9.603 guariti -26 terapie intensive -359 ricoveri 202.573 tamponiTasso di positività: 2,8% (+0,6%) 27.011.116 dosi di vaccino somministrate in totale Coronavirus: test su uno spray nasale Partono i primi test sull’uomo per uno spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova. Da ieri 15 maggio è iniziato l’arruolamento dei ... Leggi su zon (Di domenica 16 maggio 2021)-19, pubblicato ildi16contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia La Protezione Civile ha diramato ilche, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di-19 in Italia. Questi i dati di16: 5.753 contagiati93 morti9.603 guariti -26 terapie intensive -359 ricoveri 202.573 tamponiTasso di positività: 2,8% (+0,6%) 27.011.116 dosi di vaccino somministrate in totale Coronavirus: test su uno spray nasale Partono i primi test sull’uomo per uno spray nasale antiall’Irccs ospedale San Martino di Genova. Da ieri 15è iniziato l’arruolamento dei ...

Advertising

occhio_notizie : Sono 57 i nuovi casi di #Covid 19 nelle ultime 24 ore in Irpinia. Il #bollettino dell’Asl di #Avellino di oggi, 16… - fisco24_info : Covid Italia, oggi 5.753 contagi e 93 morti: bollettino 16 maggio: I dati della Protezione Civile, regione per regi… - positanonews : #Copertina #Covid Campania, bollettino vaccinazioni e covid-19: scendono ancora i nuovi positivi - StefaniaFalone : Covid Lazio, bollettino oggi 16 maggio: 557 contagi (-44), 322 a Roma (+54). I dati più bassi degli ultimi 7 mesi.… - mauro_mari_ : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi: 5.753 casi e 93 morti. Tasso al 2,8% -