Covid-19 | bollettino 16 maggio | 5 753 contagiati e 93 decessi

Advertising

TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 16 maggio. 6895 test e 404 casi. 23 nel tarantino - leggoit : Covid, il bollettino dei contagi di oggi domenica 16 maggio: 5753 nuovi casi e 93 morti - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 919 nuovi positivi. Meno di 100 in terapia intensiva - SkyTG24 : #Covid19, le news. Il bollettino: 5.753 contagi e 93 decessi nelle ultime 24 ore. LIVE - Open_gol : ?? I dati dell'epidemia in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

nel Lazio : oggi, domenico 16 maggio, su oltre 11.000 tamponi nel Lazio ( - 2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi ( - 44), continua ...Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati deldi oggi, 16 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.250 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi con una percentuale di ...Sono 5.753 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, domenica 16 maggio, diffuso dal ministero della Salute, evidenzia un nuovo calo dei positivi ...Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, cala il numero relativo ai nuovi contagi Covid-19, arriva il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione ...