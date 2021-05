Covid-19, al “San Pio” non ci sono decessi ma nemmeno dimessi: sale a 36 il numero dei ricoveri (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun decesso e nessun dimesso all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Nell’ultimo bollettino diramato dalla struttura ospedaliera di via Pacevecchia, aumenta solo il numero di persone che necessitano di un posto nei reparti Covid. sono attualmente 36 le persone ricoverate nel principale nosocomio sannita, 4 in più rispetto alla giornata di ieri. Questo il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun decesso e nessun dimesso all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Nell’ultimo bollettino diramato dalla struttura ospedaliera di via Pacevecchia, aumenta solo ildi persone che necessitano di un posto nei repartiattualmente 36 le persone ricoverate nel principale nosocomio sannita, 4 in più rispetto alla giornata di ieri. Questo il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

