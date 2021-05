Coronavirus | Speranza agli Internazionali di Tennis | «Bello rivedere il pubblico in sicurezza» A Sydney via le restrizioni

(Di domenica 16 maggio 2021) ITALIA ANSA/ETTORE FERRARIdi, RomaIl ministro della Salute: «Possiamo proseguire con graduali riaperture» «Èilinad una manifestazione sportiva». Il ministro della Salute Robertosi è detto soddisfatto di come si stanno svolgendo glid’Italia dia Roma. «Possiamo proseguire con ragionata fiducia verso le graduali riaperture delle altre attività, mantenendo la necessaria prudenza», ha detto. E ha poi aggiunto che «con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco», dovuto alla pandemia di. «Questo è possibile grazie alle misure adottate in questi mesi e ai comportamenti corretti della ...

La parola d'ordine, ribadita in tutte le riunioni dal premier Mario Draghi e da Roberto, è sempre quella della ' prudenza '. 'Possiamo proseguire con ragionata fiducia verso le graduali ...BOLLETTINOLOMBARDIA DATI 15 MAGGIO/ 1.154 nuovi casi, 22 mortiLOMBARDIA, ... con il parallelo della curva epidemiologica in giù laper un'estate meno di alta tensione ...Prima allentare il coprifuoco, per poi arrivare ad abolirlo. La road map delle riaperture è tracciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, alla ...18.23 - Il bollettino di oggi in Italia - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 202.573 tamponi.