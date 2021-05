Coronavirus Sicilia | il bollettino del 16 maggio 2021 | 405 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono 405 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 19.189 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 16. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta al 2,1%. Dunque prosegue il calo della curva epidemiologica nell'Isola, che da domani entrerà in zona gialla dopo oltre due mesi di zona arancione. Tre le vittime odierne del virus, mentre i guariti sono 765. In ospedale calano i ricoverati in regime ordinario: sono 812 in tutto, 21 in meno rispetto a ieri. Lieve aumento per quanto riguarda le terapie intensive: sono 118 i posti letto occupati (+4) con 6 ingressi giornalieri. Gli attuali positivi ...

Al contrario al regione maglia nera fino ad oggi è la, che dopo 4 mesi dall'inizio della campagna di somministrazione, ha immunizzato solamente il 53,9% dei soggetti più a rischio. Iscriviti ...Sono 405 i nuovi contagi diinsecondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 19.189 tamponi. I ricoverati con sintomi sono ...Nuovi contagi in rialzo in provincia di Messina e, in percentuale rispetto ai molecolari, anche in Sicilia. Calano i ricoveri, non quelli in rianimazione.Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi domenica 16 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana ...