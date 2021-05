Coronavirus, riparte il turismo: da domani Italia gialla. In arrivo 20 milioni di dosi di vaccini anti Covid (Di domenica 16 maggio 2021) La preoccupazione per il Coronavirus sembra cedere il passo a un cauto ottimismo, con il rilancio della campagna vaccinale che sta sortendo i primi effetti positivi. Da domani l’Italia tornerà a maggioranza in zona gialla e con lo stop all’obbligo di quarantena e la libertà di spostamento tra Regioni, si spera per una ripresa della stagione turistica. Ulteriori allentamenti potrebbero essere annunciati lunedì, quando è prevista la cabina di regia che potrebbe decidere su un allentamento del coprifuoco. Coronavirus, aperta la stagione turistica: via libera ai viaggi In Italia si potrà tornare a programmare le ferie e i viaggi in vista dell’estate, almeno per il momento. La stagione balneare, aperta ieri nella maggioranza delle Regioni, ha dato il via a una ripresa delle attività ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021) La preoccupazione per ilsembra cedere il passo a un cauto ottimismo, con il rilancio della campagna vaccinale che sta sortendo i primi effetti positivi. Dal’tornerà a maggioranza in zonae con lo stop all’obbligo di quarantena e la libertà di spostamento tra Regioni, si spera per una ripresa della stagione turistica. Ulteriori allentamenti potrebbero essere annunciati lunedì, quando è prevista la cabina di regia che potrebbe decidere su un allentamento del coprifuoco., aperta la stagione turistica: via libera ai viaggi Insi potrà tornare a programmare le ferie e i viaggi in vista dell’estate, almeno per il momento. La stagione balneare, aperta ieri nella maggioranza delle Regioni, ha dato il via a una ripresa delle attività ...

