Coronavirus Italia | il bollettino di oggi 16 maggio | 5753 nuovi casi e 93 morti

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 5.753 nuovi casi con 202.573 tamponi e 93 morti #coronavirus - DPCgov : ???? ??????????Missione compiuta per il team italiano mobilitato per aiutare l’india colpita dal #coronavirus. Il team, at… - sole24ore : #Coronavirus Italia: la pandemia frena ancora, oggi 5.753 casi e 93 vittime - Misalu1 : RT @ilpost: I nuovi colori delle regioni, da lunedì - MarcelloPierge2 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, i nuovi casi registrati ieri sono stati 5.753, sopra i 4 milioni di positivi da inizio pandemia. 93 vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

BOLLETTINOLOMBARDIA DATI 15 MAGGIO/ 1.154 nuovi casi, 22 morti BOLLETTINO VACCINI ... e che sta permettendo all'di rialzare la testa dopo un anno terribile, nonostante le continue ...Il vaccino per combattere il, da assumere in pillole, potrebbe presto arrivare nella ... "Credo che il via libera alle vaccinazioni dai 12 anni verrà dato presto anche in. Negli Usa ...commenta Un ragazzo di 20 anni, Giuseppe Orefice, è stato ferito gravemente nella serata di domenica nel complesso di palazzine popolari noto come 'legge 219' a Castello di Cisterna, in provincia di..Prosegue la riapertura della Gran Bretagna nonostante i timori per la variante indiana A giugno dovrebbero arrivare altre 20 milioni di dosi, mentre si pensa ad una giornata per vaccinare gli studenti ...