Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 maggio: 5.753 nuovi casi, i morti sono 93 (Di lunedì 17 maggio 2021) sono 5.753 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 6.659), a fronte di 202.573 tamponi giornalieri effettuati (ieri 294.686). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,8% (ieri 2,2%). sono 93 le vittime registrate in 24 ore. Era dallo scorso ottobre che non si registrava un numero di morti giornalieri inferiore a 100. Il 20 ottobre furono infatti 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Le terapie intensive sono 1.779 (-26), con 60 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 maggio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021)5.753 icontagi di Covid-19 in(ieri 6.659), a fronte di 202.573 tamponi giornalieri effettuati (ieri 294.686). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,8% (ieri 2,2%).93 le vittime registrate in 24 ore. Era dallo scorso ottobre che non si registrava un numero digiornalieri inferiore a 100. Il 20 ottobre furono infatti 89 mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Le terapie intensive1.779 (-26), con 60ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN...

