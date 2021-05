Coronavirus, In Calabria La Pandemia Continua Ad Arretrare: Si Liberano Altri 23 Posti Letto Negli Ospedali, Il Bollettino Con Tutti I Dati (Di domenica 16 maggio 2021) Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria di oggi 16 maggioOggi in Calabria ci sono stati 7 morti, 168 guariti e 224 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.472 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,06 % dei soggetti sottoPosti a test, un dato in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Il Bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi: 82 nella Provincia di Reggio Calabria53 nella Provincia di Cosenza37 nella provincia di Crotone29 nella Provincia di Vibo Valentia23 nella Provincia di CatanzaroIl numero dei casi in Calabria dall’inizio della Pandemia è di ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021), ildella Regionedi oggi 16 maggioOggi inci sono stati 7 morti, 168 guariti e 224 nuovi casi positivi alsu 2.472 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore inè risultato positivo il 9,06 % dei soggetti sottoa test, un dato in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Ildella Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi: 82 nella Provincia di Reggio53 nella Provincia di Cosenza37 nella provincia di Crotone29 nella Provincia di Vibo Valentia23 nella Provincia di CatanzaroIl numero dei casi indall’inizio dellaè di ...

Advertising

reggiotv : In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 761.861 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 827.038… - 8e30it : Coronavirus, in Calabria stabili i nuovi positivi - lucarango88 : #Lazio 577|621 5,2% #Molise 14|8 2,5% #Campania 919|946 8,7% #Puglia 404|567 5,9% #Basilicata 93|119 7,8% #Calabria… - wesud_news : Coronavirus, 224 nuovi casi oggi in Calabria: 37 i positivi nel Crotonese - Soverato : Coronavirus, 7 decessi registrati in Calabria nell’ultimo giorno -