Coronavirus | il bollettino di oggi domenica 16 maggio | 5 753 nuovi casi e 93 morti I contagi nelle regioni

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, il bollettino odierno - Corriere : Il bollettino: 5.753 nuovi contagi e 93 morti (il dato più basso da sette mesi). Tasso di positività al 2,8% - Pande_Monio : RT @fanpage: Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi. - codeghino10 : RT @Corriere: Il bollettino: 5.753 nuovi contagi e 93 morti (il dato più basso da sette mesi). Tasso di positività al 2,8% - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: #Covid19, il bollettino odierno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

L'ULTIMO- Intanto n elle ultime 24 ore sono stati registrati 5.793 nuovi casi di ... Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ...Genova " L'Italia ha registrato 93 decessi legati alnelle ultime 24 ore, contro i 136 del giorno prima, mentre sono 5.753 i positivi al test, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.659. L'ultima volta che ci sono ...Sono 5.748 i casi di positività al Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore a livello nazionale. Secondo i dati della Protezione Civile sono 93 i deceduti mentre continuano a diminuire ...Sono 796 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.385 tamponi effettuati, su un totale di... Scopri di più ...