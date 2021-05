Coronavirus | il bollettino di oggi 16 maggio

(Di domenica 16 maggio 2021)Italia, ilCovid di16: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaL’Italia da domani quasi tutta in zona gialla, ad eccezione della sola Valle d’Aosta (in arancione). Il ritorno alla normalità è sempre più vicino, con le percentuali dei vaccinati che aumentano e quelle dei contagi che invece diminuiscono giorno dopo giorno. I dati (aggiornati alle 6 di questa mattina) riportano un totale di 27.011.116 di somministrazioni di vaccino. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 8.475.672 (pari al 14,3% della popolazione italiana). Siamo ancora lontani da una percentuale che possa garantire l’immunità di gregge, ma i nuovi ...

Sono 33 i nuovi contagi diin Friuli Venezia Giulia secondo i dati deldi oggi, 16 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 2.250 tamponi molecolari sono stati ...Le persone risultate positive alsono 64.632 (+224 rispetto a ieri), quelle negative 697.229. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid - 19 comunicati dal ...(Adnkronos) - Sono 33 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processa ...(Adnkronos) - Sono 452 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 16 maggio. Da ieri si registrano 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.16 ...