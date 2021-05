Coronavirus, il bollettino del 16 maggio 2021: 5.753 nuovi casi, 93 i decessi. La situazione in Italia (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.763 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 6.659 di ieri. In risalita il numero di decessi, 93 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 328.882 Deceduti: 124.156 (+93) Dimessi/guariti: 3.706.084 (+9.603) Ricoverati: 13.913 (-385) di cui in terapia intensiva: 1.779 (-26) Tamponi: 62.902.667 (+202.573) Totale casi: 4.159.122 (+5.748, +0,14%) Leggi su mediagol (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.763 idi positività alemersi in, contro i 6.659 di ieri. In risalita il numero di, 93 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Attualmente positivi: 328.882 Deceduti: 124.156 (+93) Dimessi/guariti: 3.706.084 (+9.603) Ricoverati: 13.913 (-385) di cui in terapia intensiva: 1.779 (-26) Tamponi: 62.902.667 (+202.573) Totale: 4.159.122 (+5.748, +0,14%)

