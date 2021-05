Coronavirus, cala ancora il numero delle vittime: sono 93 nelle ultime 24 ore (ieri 136). Stabili gli ingressi in terapia intensiva (Di domenica 16 maggio 2021) Il bollettino del 16 maggio Continuano a diminuire i nuovi casi da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute sono 5.753 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore, contro i 6.659 di ieri, e i 7.567 di due giorni fa. sono invece 93 le nuove vittime, in calo rispetto alle 136 di ieri. Il bilancio dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è cosi arrivato è cosi salito a 124.156. La situazione negli ospedali sono 13.913 le persone ancora ricoverate in ospedale. Di queste, 12.134 si trovano in reparti non critici (ieri 12.496), mentre 1.779 sono in terapia intensiva ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Il bollettino del 16 maggio Continuano a diminuire i nuovi casi dain Italia. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute5.753 i contagi rilevati24 ore, contro i 6.659 di, e i 7.567 di due giorni fa.invece 93 le nuove, in calo rispetto alle 136 di. Il bilancio dei decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria è cosi arrivato è cosi salito a 124.156. La situazione negli ospedali13.913 le personericoverate in ospedale. Di queste, 12.134 si trovano in reparti non critici (12.496), mentre 1.779in...

