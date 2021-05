Coprifuoco spostato alle 23 o a mezzanotte | da quando il nuovo orario | domani la decisione

Advertising

Moixus1970 : RT @leggoit: #coprifuoco spostato alle 23 o a mezzanotte: il nuovo orario, domani la decisione - angiuoniluigi : RT @leggoit: #coprifuoco spostato alle 23 o a mezzanotte: il nuovo orario, domani la decisione - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: #coprifuoco spostato alle 23 o a mezzanotte: il nuovo orario, domani la decisione - leggoit : #coprifuoco spostato alle 23 o a mezzanotte: il nuovo orario, domani la decisione - alex1x9x9x7 : Ma davvero qualcuno si puo accontentare che il coprifuoco sia spostato alle 23 o a mezzanotte? Il coprifuoco va tolto e basta -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco spostato

Lunedì dunque non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto alle ipotesi ampiamente circolate: il posticipo del, alle 23 o più probabilmente a mezzanotte, a partire dal 24 di maggio , la ...... in piscina e a breve finirà anche il che, prima di essere abolito, verràprobabilmente di ... oltre al, dovrà anche esaminare le proposte messe a punto dai tecnici per riscrivere i ...Sabato, nel giorno della riapertura degli stabilimenti e delle piscine all'aperto, sono tornati in spiaggia. I turisti stranieri cominciano ...Si torna in spiaggia, in piscina e a breve finirà anche il coprifuoco che, prima di essere abolito, verrà spostato probabilmente di un paio d’ore in modo da risultare un ...