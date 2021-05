Coprifuoco Italia, riaperture e regole: oggi cabina di regia (Di lunedì 17 maggio 2021) Coprifuoco in Italia alle 23 o a mezzanotte, riaperture e possibile allentamento di misure e regole anti covid. Sono questi i principali temi sul tavolo della cabina di regia che si riunirà oggi a Palazzo Chigi. Attese in giornata anche news sui parametri, con la possibile introduzione dell’indice Rt ospedaliero per definire i cambi di colore tra zona rossa, arancione e gialla. Intanto, con i dati sui contagi in netto miglioramento, aumenta il pressing delle regioni. Soprattutto sul Coprifuoco, che sarà probabilmente portato alle 23 o alle 24. “Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il Coprifuoco”, ha confermato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali di tennis ... Leggi su udine20 (Di lunedì 17 maggio 2021)inalle 23 o a mezzanotte,e possibile allentamento di misure eanti covid. Sono questi i principali temi sul tavolo delladiche si riuniràa Palazzo Chigi. Attese in giornata anche news sui parametri, con la possibile introduzione dell’indice Rt ospedaliero per definire i cambi di colore tra zona rossa, arancione e gialla. Intanto, con i dati sui contagi in netto miglioramento, aumenta il pressing delle regioni. Soprattutto sul, che sarà probabilmente portato alle 23 o alle 24. “Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il”, ha confermato ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali di tennis ...

Advertising

LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: 'LUNEDÌ SI RIAPRA L'ITALIA, RESTITUIRE LA LIBERTÀ A 60 MILIONI DI CITTADINI' - stebellentani : Ho massima fiducia in Draghi, ora peró servono i fatti. Siamo a -95,9% di presenze di turisti stranieri. Inverno sa… - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il #coprifuoco' in Italia. Lo dice il ministro della Salute… - Ile2S : @Gvandercoelen @luigidimaio Non solo Salvini, ma anche #ForzaItalia si è battuta per le aperture. Diciamolo. E l'o… -