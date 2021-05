Coprifuoco | il ministro Speranza | «Dati migliorano | con prudenza ma si può allentare e poi superarlo» Ipotesi spostamento alle 23

Advertising

LegaSalvini : ??#AnnaBonfrisco: il ministro #Speranza e la sinistra se ne facciano una ragione. Il coprifuoco va tolto. Devono sme… - FrancescoLollo1 : Mentre le altre Nazioni aboliscono il #coprifuoco e si preparano ad accogliere i turisti, in Italia siamo pronti a… - Laura64135537 : RT @todorov_denis: Coprifuoco e ristoranti, il ministro Speranza vuole tenerci ancora chiusi. Spaccatura nel Governo. - aldo_rovi : RT @todorov_denis: Coprifuoco e ristoranti, il ministro Speranza vuole tenerci ancora chiusi. Spaccatura nel Governo. - marcoranieri72 : RT @LegaSalvini: ??#AnnaBonfrisco: il ministro #Speranza e la sinistra se ne facciano una ragione. Il coprifuoco va tolto. Devono smetterla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco ministro

Se i dati saranno confermati, si arriverà nelle prossime settimane alla cancellazione dele alla possibilità di cenare anche al chiuso. Il punto è capire quando. Lo stessodella ...Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il": lo annuncia ildella Salute Roberto Speranza , in visita agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma (qui la finale, con vittoria andata a Rafa Nadal ). " È bello rivedere il ...Meno di seimila casi, le terapie intensive e i ricoveri ancora in discesa e, per la prima volta da sette mesi, il numero delle vittime per il Covid in Italia in 24 ore che scende sotto i cento: sono..Meno di seimila casi, le terapie intensive e i ricoveri ancora in discesa e, per la prima volta da sette mesi, il numero delle vittime per il Covid in Italia in 24 ore che scende sotto i cento: sono..