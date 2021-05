Coprifuoco alle 23 e sale ristoranti al chiuso aperte: cosa può cambiare da domani (Di domenica 16 maggio 2021) domani la cabina di regia deciderà se spostare il Coprifuoco alle 23 e se aprire le sale al chiuso dei ristoranti e dei pub. In realtà la decisione sembra ormai come già presa, salvo colpi di scena dell’ultima ora il Coprifuoco dovrebbe slittare alle ore 23 a partire da lunedì 24 maggio. La Lega di Salvini e dall’opposizione Fratelli d’Italia chiedono una riapertura totale da subito, ma il ministro della Salute Roberto Speranza chiede prudenza. Mario Draghi tenterà la mediazione, ma è chiaro che la sua sarà la linea della prudenza: si aprirà, ma senza “sbragare”. E che sarà così lo si è capito dal fatto che al netto delle decisioni che la Cabina di regia prenderà domani, si attenderà comunque il monitoraggio di venerdì 21 maggio prima ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021)la cabina di regia deciderà se spostare il23 e se aprire lealdeie dei pub. In realtà la decisione sembra ormai come già presa, salvo colpi di scena dell’ultima ora ildovrebbe slittareore 23 a partire da lunedì 24 maggio. La Lega di Salvini e dall’opposizione Fratelli d’Italia chiedono una riapertura totale da subito, ma il ministro della Salute Roberto Speranza chiede prudenza. Mario Draghi tenterà la mediazione, ma è chiaro che la sua sarà la linea della prudenza: si aprirà, ma senza “sbragare”. E che sarà così lo si è capito dal fatto che al netto delle decisioni che la Cabina di regia prenderà, si attenderà comunque il monitoraggio di venerdì 21 maggio prima ...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Tg2: Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie,… - Corriere : Coprifuoco alle 23 e sì ai ristoranti al chiuso: domani la cabina di regia di Draghi per le riaperture - Adnkronos : In Italia superata soglia 27 milioni di #vaccini, governo pronto ad allentare #coprifuoco. - dan2cil : RT @AlessandroCere7: A #Marseille sanno come divertirsi. ?Pensi che torneranno alle 19:00 per il coprifuoco ? #Francia - Montecarlonews : Monaco: prolungato coprifuoco, si cena nei ristoranti sino alle 23 e apertura piscine. Ecco tutte le novità -