Coprifuoco alle 23 e ristoranti aperti al chiuso: oggi la cabina di regia di Draghi per nuovo decreto e riaperture (Di domenica 16 maggio 2021) La convocazione per decidere le riaperture del nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio. Ministri del centrodestra e governatori chiedono di anticipare le ripartenze Leggi su corriere (Di domenica 16 maggio 2021) La convocazione per decidere ledelche dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio. Ministri del centrodestra e governatori chiedono di anticipare le ripartenze

Advertising

FrancescoLollo1 : #Tg2: Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie,… - Antonio_Tajani : #Coprifuoco Da lunedì portarlo almeno alle h 23. Dal 1 giugno abolirlo. #RaiParlamento - Corriere : Coprifuoco alle 23 e sì ai ristoranti al chiuso: domani la cabina di regia di Draghi per le riaperture - reggiotv : Coprifuoco in Italia alle 23 o a mezzanotte, riaperture e possibile allentamento di misure e regole anti covid.… - ZenatiDavide : Più vicino il coprifuoco alle 24: Gli italiani tornano in spiaggia nel giorno della riapertura degli stabilimenti e… -