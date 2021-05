Coprifuoco alle 23 e ristoranti aperti a cena: domani la cabina di regia di Draghi per nuovo decreto e riaperture (Di domenica 16 maggio 2021) La convocazione per decidere le riaperture del nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio. Ministri del centrodestra e governatori chiedono di anticipare le ripartenze Leggi su corriere (Di domenica 16 maggio 2021) La convocazione per decidere ledelche dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio. Ministri del centrodestra e governatori chiedono di anticipare le ripartenze

FrancescoLollo1 : #Tg2: Mesi e mesi di chiusure indiscriminate hanno causato danni per miliardi all’economia italiana, alle famiglie,… - brandobenifei : Il @pdnetwork ha da sempre una posizione chiara: rispettare le regole e accelerare sui #vaccini per poter aprire se… - borghi_claudio : Ma quando settimana prossima salterà il coprifuoco alle 22 qualcuno chiederà scusa per tutte le rotture di palle pe… - paoloigna1 : Coprifuoco alle 24 (a giugno l’abolizione), centri commerciali aperti dal prossimo weekend: domani la cabina di reg… - valy_s : @claudiomontar @GM_Ficara Aggiungo un esempio... ieri sera sono andata in un locale sulla spiaggia. Quelli al tavol… -