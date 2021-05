Coppa delle Nazioni | Miriam Vece vince la medaglia d’oro nei 500 metri

(Di domenica 16 maggio 2021)è unaatlete più promettenti del ciclismo su pista italiano. La conferma è arrivata nel corso della prima tappa dellain corso a Hong Kong e che ha visto la portacolori della Valcar-Travel & Service trionfare nei 500. Già bronzo agli ultimi Mondiali, la 24enne in forza al team di Bottanuco ha dimostrato la propria affinità con questa specialità sin dalle qualifiche terminate al comando con oltre un secondo di vantaggio sulla spagnola Helena Casas Roige. In grado di fermare il cronometro in 34”022, la 23enne di Romanengo ha saputo migliorarsi ulteriormente in finale precedendo ancora una volta l’atleta iberica e la padrona di casa Yeung Cho Yiu. Unica italiana al via della competizione internazionale, la giovane azzurra si ...

Advertising

UEFAcom_it : ?? Buon compleanno a Dennis Berkamp, vincitore di due Coppe UEFA e di una Coppa delle Coppe ?????? - UEFAcom_it : La Sampdoria vince la Coppa delle Coppe ?? #AccaddeOggi nel 1990 ???????????? #UCL | #UEL | @sampdoria - brufenhogws : @liarhogws scusa tesoro ma se vincete, avete vinto sicuro anche la coppa delle case ?? - persemprecalcio : ?? Tra tre giorni #Juve e #Atalanta si scontreranno in vista della finale di #CoppaItalia più incerta degli ultimi a… - AZI_ILJ : Ho visto delle foto in TL e continuo a ridere perché quando tra qualche anno Giulia rivedrà le foto della finale, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa delle

CavalloMagazine

Dimenticate il calcoloprobabilità e le ipotesi: questa sera al PalaSerradimigni va in scena ... la Fiba Europe Cup e unaItalia. Venezia, che è l'ultima squadra ad aver conquistato il ...... con la speranza nel frattempo di portare a casa laItalia. La finale è in programma mercoledì 19 contro l'Atalanta al Mapei Stadium. In estate potrebbero arrivarenuove pedine e sono ...Davide contro Golia, con l’Atalanta che prova a giocarsela contro i Campioni d’Italia. Una grande attesa che comporta un misto di emozioni: gioia, entusiasmo, rammarico (per non essere presenti sugli ...Una coppia ha deciso di sposarsi alle Carceri in coicidenza con la tappa a Prato della storica corsa di auto d'epoca, che passerà il prossimo 18 giugno ...