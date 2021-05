Concorsi scuola, il giurista Ichino: “Stabilizzare i precari sta prevalendo sulla necessità di avere le persone più preparate all’insegnamento” (Di domenica 16 maggio 2021) Nel dibattito relativo al reclutamento degli insegnanti, interviene anche Pietro Ichino, giurista ed accademico, che prova a fare chiarezza in particolare sull'assunzione per titoli e servizi che porterebbe alla stabilizzazione dei docenti precari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 16 maggio 2021) Nel dibattito relativo al reclutamento degli insegnanti, interviene anche Pietroed accademico, che prova a fare chiarezza in particolare sull'assunzione per titoli e servizi che porterebbe alla stabilizzazione dei docenti. L'articolo .

Advertising

TecnicaScuola : Concorsi in 100 giorni, una sola prova scritta digitale e una orale. E per la scuola? -- - BonaMassimo : @Silvia05635719 @rulajebreal Non ho scritto questo e neppure lo penso. Il fatto che per anni non si siano fatti co… - aralia_a : RT @aralia_a: @scuccimatte @stoicnik @FrancescoB_93 cmq avevo condiviso l'articolo sulla scuola per questo passo: si è semplicemente equip… - aralia_a : @scuccimatte @stoicnik @FrancescoB_93 cmq avevo condiviso l'articolo sulla scuola per questo passo: si è semplicem… - umbertotriolo : #scuola si cambia ancora -