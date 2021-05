Advertising

TV7Benevento : Comunali: Vignaroli (M5S), 'senza alleanze sostegno forte a nostri candidati'... -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Vignaroli

SardiniaPost

Una posizione, quella di, condivisa anche da Tiziana Ciprini: "In questa legislatura ... ovvero permettere un terzo mandato solo per fare i consiglieri, dato che si ha difficoltà a ...Il progetto, proposto dai consiglieriMassimo Pici, Luca Valigi e Francescoapprovato all'unanimità dal tutto il Consiglio, si incentra sul tema dell'etica nella pratica delle arti ...Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Senza intese con Pd e Leu sui programmi e quindi sui candidati sindaco, non ci sono molte opzioni sul campo: dobbiamo tutti impegnarci in un forte e convinto sostegno ai n ...Nodino e interventi su E45 e vie secondarie, ok a odg Progetto Perugia Si rende necessario attivare un tavolo tecnico con ANAS e Regione ...